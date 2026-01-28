Famílias da zona euro poupam e investem menos no 3.º trimestre de 2025

Entre julho e setembro últimos, a taxa de poupança das famílias na área do euro desacelerou para os 15,1% na comparação com a de 15,2% do período homólogo e também face a 15,4% do trimestre anterior e a de investimento familiar manteve-se estável em 9,0% em ambas as comparações.

Na União Europeia (UE), de acordo com os dados do serviço estatístico europeu, o indicador da poupança manteve-se estável nos 14,6% quando comparado com o valor registado no terceiro trimestre de 2024 e abrandou 0,3 pontos percentuais na variação em cadeia (14,9%).

O indicador do investimemnto das famílias manteve-se constante nas duas variações, nos 8,6%.

O Eurostat divulga ainda que o crescimento do rendimento real das famílias da zona euro foi de 0,1%, um abrandamento face aos 0,5% nas duas comparações e o do consumo real foi de 0,4%, estável na comparação trimestral, mas abaixo dos 0,6% registados no terceiro trimestre de 2024.

Na UE, o rendimento real das famílias desacelerou para 0,2%, comparado com 0,6% homólogo e 0,7% do segundo trimestre de 2025 e o consumo real familiar cresceu 0,5%, estável face ao período anterior, mas abaixo dos 0,7% homólogos.