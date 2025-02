As famílias portuguesas voltaram a apostar em força nos certificados de aforro. Em janeiro, investiram 381 milhões de euros nestes produtos de poupança do Estado, o montante mais elevado desde julho de 2023, de acordo com dados divulgados pelo Banco de Portugal.

Há quatro meses seguidos que as famílias estão a reforçar o investimento nos Certificados de Aforro o que acaba por compensar as saídas nos Certificados do Tesouro.



No total, os portugueses já têm mais de 35 mil milhões de euros em certificados de aforro o que constitui um novo recorde.