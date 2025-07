Mais de 15 mil famílias sobreendividadas pediram ajuda à DECO no primeiro semestre do ano. Não conseguem dar resposta a despesas com a habitação e alimentação.

De acordo com a Associação para a Defesa do Consumidor as pessoas estão a recorrer cada vez mais a empréstimos pessoais e aos cartões de crédito para conseguirem pagar as necessidades básicas.