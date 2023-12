Farfech comprada por empresa sul-coreana

Foto: Brendan McDermid - Reuters

O acordo prevê uma injeção de 500 milhões de dólares na Farfetch, o que evita a insolvência. José Neves, em mensagem aos trabalhadores, diz que os clientes da Farfetch, as lojas e as marcas não vão ser afetadas pela transação.



A Richemont, dona da Cartier anunciou logo de seguida que cancelava o acordo que estava previsto com a Farfetch.



As ações da plataforma online que está cotada na Bolsa de Nova Iorque, desvalorizaram 97% nas últimas semanas.