Farinha produzida a partir de insetos aprovada na Europa para consumo humano

Geralmente, quando falamos em insetos, no contexto europeu, somos remetidos para mercados asiáticos, onde o consumo destes bicharocos é uma presença regular. Mas se ao cidadão ocidental repugna, normalmente, este tipo de alimentação, já o setor industrial vê este mercado como um forte potencial económico, quer para alimentação animal, quer agora para alimentação humana.





Farinha amarela a partir de insetos

As regras são muito apertadas e até agora a única autorização para a criação de um produto alimentar feito a partir deste produto é a farinha amarela.





A "farinha amarela" é o sub-produto derivado das trituração e secagem de larvas do besouro da farinha. Foto: Direitos Reservados



Feita a partir da forma larval do besouro da farinha, "a farinha amarela é um produto bastante testado e considerado seguro para o consumo humano, na forma completa e como aditivo em pó". A afirmação é feita pela órgão de vigilância alimentar da União Europeia, depois de um pedido realizado por um criador de insetos francês EAP Group SAS - Micronutris, agora conhecido como Agronutris

Até os bugs são rentáveis

Para a consultora Arcluster, citada pela Bloomberg, a previsão para o negócio de criação de insetos vai crescer cerca de dez vezes, chegando ao valores que podem rondar os 3,4 mil milhões de euros, globalmente até 2025.











Hubert, com esta aprovação, diz mesmo que está já a pensar na expanção deste tipo de produto para nutrição desportiva. "Com esta aprovação da EFSA haverá um efeito de bola de neve. Isso aumentará o potencial para investir em mais capacidade e atrair mais financiamento para apoiar o crescimento", refere o co-fundador da Ynsect SAS.





Para já, a empresa francesa dedica-se em exclusivo à criação de minhocas para alimentar peixes e animais de estimação. Com esta aprovação no campo alimentar humano, o mercado financeiro não ficou alheio e há já, de acordo com a Bloomberg, investidores de capital de risco a injetar dinheiro na Ynsect SAS.



Autorização desperta outros pedidos





Foto: Protix/DR







Insetos para animais e humanos?

A Plataforma Internacional de Insetos para Alimentos e Rações espera que, no seguimento natural deste produto, esteja a alimentação de animais para consumo humano (aves, suínos e bovinos).







De acordo com o lobby que defende esta área económica, sediado em Bruxelas, da produção projetada para consumo europeu, cerca de três milhões de toneladas de proteína de inseto em 2030, apenas dez por cento será para alimentação humana, sendo grande parte canalizada para a alimentação animal.





“Há cada vez mais oportunidades de trabalhar com novos ingredientes sustentáveis para a indústria de ração animal”, disse Helene Ziv, diretora de gestão de risco e sourcing do negócio de nutrição animal da Cargill, numa entrevista. “Na verdade, acreditamos muito nos insetos. Estamos muito confortáveis com sua qualidade nutricional”.







As larvas da mosca soldado negra [Hermetia illucens] é a fornecedora principal para a criação da ração proteica para peixes e animais domesticos. Foto: Direitos Reservados.



Cargill tem uma parceria com a InnovaFeed SAS para fornecer proteína com base em insetos para alimentação piscícola. Mas há já quem queira apostar em projetos de maior escala, como a Archer Daniels-Midland Co., que pretende cultivar e produzir larvas da mosca soldado negra [Hermetia illucens] em Illinois, mas não só. A bem conhecida Nestlé, maior empresa de alimentos do mundo, já veio referir estar a criar uma linha de rações para animais de estimação feita a partir de insectos.

Europa rende-se (aos poucos) aos insetos

e o Rabobank, para o fabricante de Dongen, com sede na Holanda, a criação de larvas de moscas pretas para alimentar peixes e animais de estimação é uma forte aposta. No verão passado, esta empresa abriu uma loja online que vende alimentos feitos com grilos e larvas de farinha e com resultados bastantes positivos. Uma empresa que está já a movimentar-se na direção à mesa do consumidor é a Protix , que opera a maior produção de insetos na Europa. Com investidores como a Aqua-Sparke o Rabobank, para o fabricante de Dongen, com sede na Holanda, a criação de larvas de moscas pretas para alimentar peixes e animais de estimação é uma forte aposta. No verão passado, esta empresa abriu uma lojaque vende alimentos feitos com grilos e larvas de farinha e com resultados bastantes positivos.

Os insetos são a solução, afirma a empresa europeia Protix. Na sua página na internet pode ler-se que "a proteína proveniente dos insetos é a resposta para muitos dos problemas que hoje enfrentamos. As fontes convencionais de proteína, como soja e carne, consomem grandes quantidades de terra e água e costumam ter um impacto severo nos ecossistemas. Os insetos são os maiores estimuladores da natureza. Eles podem transformar resíduos de frutas e vegetais em valiosa massa corporal muito rápido e com baixo impacto sobre os recursos: uma tonelada de insetos pode ser cultivada em quatorze dias numa área de terra de apenas 20 metros quadrados."



“É tão bom estar na vanguarda de uma categoria totalmente nova de nutrição”, diz Aarts. “Veremos uma nova gama de aplicações a surgir neste setor. Estamos apenas a arranhar a superfície do potencial que estas pequenas criaturas nos oferecem [Hermetia illucens]”.





Neste campo, a exploração Amiens, pertencente à empresa Ynsect SAS, é atualmente gerida em grande parte de forma automata, e estima-se que irá produzir cerca de um milhão de toneladas de produtos derivados dos insetos por ano. Produtos com destino à alimentação de peixes, animais de estimação e plantas fertilizantes.







