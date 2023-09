Farmacêuticos do SNS em greve

Em luta há quase um ano, os farmacêuticos hospitalares voltam aos protestos e queixam-se de não serem ouvidos, como lamenta o presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, Henrique Reguengo.A falta de recursos e questões de carreira levam muitos profissionais a deixar o Serviço Nacional de Saúde. Na próxima semana está marcada greve em Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.O protesto termina daqui a duas semanas com mais uma greve de âmbito nacional, com cerca de mil profissionais e deixando vários serviços afetados.