Faturação da portuguesa Aralab sobe 30% para 12 ME até setembro

A Aralab "encerra setembro de 2025 com uma faturação de 12 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um crescimento de 30% face ao mesmo período de 2024", indicou, em comunicado.

Até ao final do ano, a empresa quer atingir 20 milhões de euros de faturação e entrar no mercado norte-americano, para além de reforçar a presença na Europa.

Para o resultado atingido até setembro pesou uma "dinâmica positiva" nos mercados internacionais, como, por exemplo, um projeto de meio milhão de euros na Alemanha e outro de 400.000 euros na Suíça.

"Os primeiros nove meses de 3035 foram positivos, não só pelos indicadores económicos da nossa atividade, mas também pela qualidade e dimensão dos projetos conquistados. É um sinal de que o mercado europeu está a recuperar e continua, felizmente, a investir na área científica e tecnológica", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da Aralab, Luís Branco.

Este ano, a empresa está ainda a consolidar a sua parceria com a alemã Memmert, com a qual já trabalha, no mercado chinês, desde o final de 2024.

A parceria vai estender-se ao mercado norte-americano, com foco na comercialização de câmaras `walk-in` para a indústria farmacêutica e para a investigação em plantas.

Nos EUA, a empresa quer alcançar um volume de faturação de 500.000 euros no primeiro semestre da operação.

Fundada em 1985, a empresa de engenharia Aralab exporta 80% da sua produção para mais de 80 países dos cinco continentes.