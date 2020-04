Fechada a pescaria do percebe nas Berlengas a pedido dos mariscadores

"Apesar da época de defeso obrigatório terminar no fim de março, os mariscadores pediram, por iniciativa própria e devido a questões comerciais e de saúde pública, a implementação de uma moratória, visando o fecho da pescaria na Reserva Natural das Berlengas", refere uma nota de imprensa subscrita pelas entidades envolvidas no projeto de gestão sustentável do percebe.

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Recursos Marítimos (DGRM) "elaborou um despacho" nesse sentido, o qual aguarda publicação, acrescenta a mesma nota enviada à agência Lusa.

"A decisão de fechar a apanha será benéfica não só em termos de saúde pública, mas também para o próprio recurso, que terá mais tempo para recuperar da exploração anterior", é explicado.

No fim da moratória, os mariscadores irão ter "maior disponibilidade de percebe de maiores dimensões" e um "valor comercial mais elevado", acrescenta.

A Reserva Natural das Berlengas, ao largo de Peniche, no distrito de Leiria, possui 40 mariscadores licenciados para a apanha do percebe e que integram o `Co-Pesca 2`, projeto para a gestão sustentável da pescaria apoiado pelo programa comunitário MAR2020.

O projeto, que se iniciou em 2018, é liderado pelo Centro de Ciências do Mar e do Ambiente do Instituto Politécnico de Leiria (MARE-Politécnico de Leiria), integrando a Associação Natureza Portugal, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Évora (MARE-UÉvora) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A DGRM, a Unidade de Controlo Costeiro da GNR, a Câmara Municipal de Peniche, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Plataforma de Organizações não Governamentais pela Pesca (PONG-Pesca), a Associação Local Arméria, a Docapesca e a Capitania do Porto de Peniche fazem parte das entidades que têm contribuído de forma ativa para uma gestão mais sustentável do percebe da Reserva Natural das Berlengas.

