Fed deixa juros inalterados apesar de críticas de Trump

Assim, as taxas de referência do banco central norte-americano continuam no intervalo de 4,25%-4,5%, tal como já era antecipado pelos mercados e pelos analistas.

Esta foi a terceira vez que a Fed se reuniu desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, num cenário económico mais desfavorável do que o esperado e sob ataques do Chefe de Estado.