Fed deixa juros inalterados na primeira reunião do ano

As taxas de referência do banco central norte-americano continuam no intervalo de 4,25%-4,5%, tal como já era antecipado pelos mercados e pelos analistas.

No comunicado onde anuncia a decisão, o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) aponta que "os riscos para alcançar os objetivos de emprego e de inflação estão aproximadamente equilibrados", sendo que as perspetivas económicas "são incertas e o Comité está atento aos riscos para ambos os lados do duplo mandato".