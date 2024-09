Federação Nacional de Regantes defende nova barragem no Tejo

O objetivo está traçado e está em destaque na reunião anual da União Europeia de Associações Gestoras da Água que começou, esta manhã, em Évora.



Entre as prioridades do grupo está o evitar o desperdício de um bem tão fundamental, como a água, com a Federação Nacional de Regantes a defender uma nova barragem no Tejo.



A FENAREG considera que uma nova barragem no rio Tejo será fundamental para prevenir a falta de água, cada vez mais necessária, às necessidades nacionais.