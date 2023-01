Fernando Medina: "Portugal foi o segundo país da Zona Euro que mais cresceu em 2022"

Presente nas reuniões do Eurogrupo e do Eucofin, sobre a "Análise da situação económica na Europa", Fernando Medina disse aos jornalista que será discutida a "melhoria significativa dos indicadores a nível europeu, com uma melhoria das perspetivas sobre o ano de 2023". O ministro português das Finanças explicou, então, que há "um conjunto de fatores que explicam esta melhoria", incluindo o "consumo menor de gás" e a "normalização dos preços dos transportes de mercadorias".