Ferry que fazia trajeto Setúbal-Troia regressou ao porto de origem pelos "próprios meios"

"Voltou para trás porque era o porto mais próximo, e está a navegar pelos próprios meios", esclareceu o comandante Serrano Augusto.

As operações de desencalhe do ferry "Rola do Mar" tiveram que esperar pela inversão da maré e foram bem sucedidas por volta das 02h30 da madrugada, com a ajuda de um rebocador e de uma lancha de apoio mais pequena de apoio, segundo a fonte da AMN.

A mesma fonte esclareceu que o número de passageiros a bordo "foi sempre oito passageiros e não 30, como chegou a ser informado, e três viaturas".

c/Lusa