Festa do Queijo Serra da Estrela regressa ao centro de Oliveira do Hospital

"Estamos preparados e muito empenhados em fazer regressar a Festa do Queijo Serra da Estrela ao centro da cidade de Oliveira do Hospital, com um plano de contingência que dê cumprimento às diretrizes das autoridades de saúde", referiu o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital foi agendada para os dias 12 e 13 de março, sendo este "o regresso da maior festa do queijo de Portugal que, nas edições de 2020 e 2021, foi realizada em formato digital, em consequência da pandemia da covid-19".

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, trata-se de "um acontecimento muito importante para alavancar a economia local".

Contudo, a realização deste evento estará dependente do evoluir da situação epidemiológica do país e das orientações da Direção-Geral da Saúde.

"Em virtude de a organização deste tipo de eventos estar necessariamente condicionada, face à evolução da situação epidemiológica de Portugal, terá sempre que existir um chamado `Plano B`", acrescentou.

No ano passado, a Festa do Queijo Serra da Estrela decorreu durante um mês em formato digital, "superando todas as expectativas".

A cargo do Município de Oliveira do Hospital ficaram todas as despesas de expedição relacionadas com as vendas realizadas pelos produtores de queijo.

Segundo esta autarquia do distrito de Coimbra, este evento "tem vindo a dar um forte contributo para alavancar a economia local, estimando-se que tenha um impacto económico de sensivelmente 2,5 milhões de euros".

Tem ainda "um retorno mediático superior a 40 milhões de euros, de acordo com os últimos estudos de monitorização realizados pela `Cision Portugal`, a multinacional que monitoriza a mediatização de alguns dos maiores eventos do país".

A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital tem como objetivo principal a promoção do Queijo Serra da Estrela e outros produtos endógenos da região, destacando-se "pela sua grandeza, mas também pela sua autenticidade".

"Considerada a maior feira do queijo de Portugal, é um evento com grande capacidade de atracão turística", concluiu.