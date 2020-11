FG Markets sem autorização para operar em intermediação financeira

Assim, a FG Markets, "detentora do `site` http://fgmarkets.com/ e das páginas de Facebook https://www.facebook.com/FG-Markets-556317921483302 e https://www.facebook.com/FGMarketscom-547611438973426" não está "autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários", lê-se na mesma nota.

O regulador salientou ainda que "a referida entidade não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira", aconselhando os investidores a consultar "a lista de intermediários financeiros autorizados" ou a lista de "entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS)" para se assegurarem de que uma "determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal".

A CMVM refere ainda que "todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade acima identificada, poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por `e-mail` para cmvm@cmvm.pt".