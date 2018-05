Figueiró dos Vinhos renova apelo para visitas às praias fluviais do concelho

Lusa30 Mai, 2018, 11:47 | Economia

"Renovamos o apelo para que visitem as duas praias fluviais e outros pontos de interesse do concelho, o convite fica feito", afirmou à agência Lusa a vereadora com o pelouro do Turismo, Marta Brás.

Em Junho de 2017, os incêndios que deflagraram na zona de Pedrógão Grande, norte do distrito de Leiria, e que atingiram os concelhos vizinhos, incluindo Figueiró dos Vinhos, provocaram 66 mortos e mais de 250 feridos.

"As marcas estão cá, mas já houve uma grande intervenção de limpeza e as paisagens estão muito mais limpas, ainda com marcas dos incêndios, é verdade, mas com bastante mais verde", realçou Marta Brás, destacando a qualidade da água nas praias de Ana de Aviz e Fragas de São Simão, ambas concessionadas.

Segundo a vereadora, "a água não foi afetada pelos incêndios", assinalando que ao longo do ano passado Ana de Aviz apresentou sempre qualidade "excelente" e Fragas qualidade "boa".

"Os visitantes evitam de estar preocupados", salientou.

A autarca explicou que o município procede anualmente a uma intervenção de manutenção e limpeza dos locais, mas, no caso da praia fluvial de Ana de Aviz, os trabalhos vão contemplar a criação de um "espaço maior de esplanada" e "a requalificação e ampliação do estacionamento", obras de cerca de 50 mil euros.

"O objetivo é proporcionar melhores condições para os visitantes", precisou, acrescentando que "as praias estão concessionadas o ano inteiro, sendo que a época balnear está definida em termos legais de 1 de Julho até 31 de Agosto".

Contudo, "os concessionários estarão a postos a partir de 1 de Junho, sendo que época nestas duas praias pode ser prolongada até Outubro se as condições meteorológicas o permitirem", referiu Marta Brás.