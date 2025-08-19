Fim da USAID ameaçou colapsar serviços básicos em Moçambique

Num documento sobre a execução orçamental precisamente do primeiro semestre, consultado hoje pela Lusa, o Governo assume que a suspensão dos financiamentos, em janeiro, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), e depois o seu encerramento, obrigou a "redirecionar recursos internos para evitar o colapso dos serviços básicos".

"Neste contexto, o Governo tem adotado medidas de política que visam garantir a sustentabilidade dos serviços essenciais e estimular a economia nacional", lê-se ainda no documento, do Ministério da Finanças.

"Estas medidas incluem a reorientação da despesa pública, mobilização de recursos internos, apoio à produção nacional, reforço da proteção social e melhoria da eficiência na gestão orçamental, mitigando assim os impactos negativos da interrupção da ajuda externa, promovendo a resiliência económica e social do país", acrescenta.

A agência de notação Fitch reconhece que a suspensão dos apoios da norte-americana USAID a Moçambique teve impacto, igualmente, na escassez de moeda estrangeira, sentida no país, ao representar 3% do PIB moçambicano, noticiou a Lusa em 04 de agosto.

"A escassez de moeda estrangeira aumentou em 2025, em parte devido à queda dos desembolsos externos ao Governo e à suspensão da USAID", escreve a Fitch, na mais recente avaliação de notação ao país, sublinhando que a aquela agência norte-americana desembolsou apoios de 586 milhões de dólares (505 milhões de euros) a Moçambique em 2024, sobretudo em projetos ligados à saúde e educação, "o equivalente a 3% do Produto Interno Bruto (PIB)".

O Governo norte-americano, liderado por Donald Trump, suspendeu no início deste ano atividade da USAID, fundada em 1961 com objetivo de prestar apoio humanitário internacional, com financiamentos significativos na área da saúde em Moçambique. Em 01 de julho foi anunciado o encerramento definitivo da agência.

Pelo menos 2.500 empregos perderam-se em Moçambique com o corte de ajuda externa norte-americana através da USAID, segundo dados de julho do Governo moçambicano, admitindo tratar-se de "um problema" para economia.

"O último encontro que tive com o grupo que foi criado das organizações que trabalham, que beneficiavam do financiamento, falaram de cerca de 2.500 postos [de trabalho]", disse a ministra do Trabalho, Género e Ação Social, Ivete Alane, salvaguardando que não existe "uma estimativa oficial".