Fim do estatuto especial da China na OMC põe termo a dilema da "superpotência híbrida"
Quem aterra no aeroporto de Pudong (Xangai) e apanha o comboio de levitação magnética que em oito minutos percorre 30 quilómetros até ao centro da capital económica da China, dificilmente acreditaria estar num país em desenvolvimento.
Nos centros de Pequim, Shenzhen ou Cantão, artérias de oito ou mais faixas, que atravessam densas malhas de arranha-céus, enchem-se de automóveis com matrícula verde -- a marca que distingue os elétricos dos carros de combustão interna -, ilustrando o domínio da China em importantes indústrias do futuro.
Nos centros comerciais, as principais marcas de luxo internacionais competem pela atenção da maior classe média do mundo.
Contratado pelo Beijing Guoan, a principal equipa da capital chinesa, o futebolista luso-angolano Fábio Abreu confessa-se ainda impressionado com o "muito desenvolvido e organizado" país de acolhimento.
"Na primeira mensagem que escrevi à minha mulher, após chegar a Pequim, disse-lhe que tudo o que há na Europa se encontra aqui e, por vezes, ainda mais e melhor", explicou à agência Lusa.
Até agora beneficiante do estatuto de país em desenvolvimento, a China tinha a mesma classificação que, por exemplo, a Albânia, Somália ou Timor-Leste: era a "única superpotência híbrida", onde coexistiam características de países ricos e pobres, escreveu a revista Foreign Policy.
Essa ambivalência era motivo de tensão no plano internacional. Após anos de pressão por parte dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, Pequim anunciou agora que deixará de reivindicar o tratamento especial reservado às economias em desenvolvimento no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).
A decisão, tornada pública pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, durante um fórum de desenvolvimento promovido pela China à margem da Assembleia Geral da ONU, visa, segundo o Governo chinês, "reforçar o sistema multilateral de comércio", numa altura em que este "enfrenta desafios severos".
Em Genebra, a embaixadora da China junto da OMC, Li Yihong, fez questão de sublinhar que se trata de uma escolha voluntária. "É uma decisão própria da China", disse aos jornalistas.
A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, descreveu o anúncio como "uma notícia importante e chave para a reforma da OMC", elogiando a liderança chinesa.
O estatuto de país em desenvolvimento garantiu, até hoje, à China acesso a empréstimos com taxas preferenciais de instituições como o Banco Mundial, menores obrigações em matéria de ambiente e tarifas aduaneiras reduzidas para exportações destinadas a mercados ricos.
A medida aplica-se apenas a negociações futuras e não altera os compromissos já assumidos no quadro de acordos anteriores.
De um país pobre e isolado, a China converteu-se, em 40 anos, na segunda maior economia mundial, projetando hoje a sua influência no exterior, através de iniciativas como o gigantesco projeto de infraestruturas `Faixa e Rota`, a internacionalização da moeda ou a mediação de conflitos além-fronteiras.
No ano passado, o país, que opera já a maior marinha do mundo, apresentou o seu terceiro porta-aviões. O objetivo é ser a potência dominante na Ásia-Pacífico, retirando primazia aos Estados Unidos.
Mas a China continua a exibir traços de um país em desenvolvimento: sofre de poluição generalizada e, no Índice de Desenvolvimento Humano -- que se concentra na qualidade da saúde e educação --, surge em 79º lugar, abaixo do Sri Lanka e do Irão.
Com cerca de 1.400 milhões de habitantes, a China é o segundo país mais populoso do mundo, ultrapassado apenas pela Índia. Apesar de ter ascendido a segunda maior economia mundial, o PIB `per capita` da China é, assim, metade do de Portugal. Enquanto 2% da população portuguesa vive abaixo do limiar da pobreza de 6,20 euros por dia - esta categoria abrange 25% dos chineses.
A mudança agora anunciada procura também projetar uma imagem de liderança responsável num momento em que a OMC é vista por muitos como uma organização em crise, paralisada por disputas entre grandes potências e pela proliferação de medidas unilaterais, segundo os analistas.