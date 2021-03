Fim Moratórias. Privados devem negociar com os bancos o pagamento dos créditos à habitação

O sector bancário alerta para a urgência de evitar o chamado "efeito precipício" com o fim das moratórias. O Presidente da Associação Portuguesa de Bancos disse, no programa "Tudo é Economia", aqui na RTP 3, que há muitas empresas que podem ficar pelo caminho, se as medidas e as ajudas necessárias não forem implementadas.