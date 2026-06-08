Finanças garantem que reembolsos do IRS decorrem com toda a normalidade

Finanças garantem que reembolsos do IRS decorrem com toda a normalidade

Questionado pela RTP, o Ministério das Finanças assegura que a liquidação das declarações de IRS e os processamentos dos reembolsos do IRS estão a decorrer com toda a normalidade.

RTP /

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A Bastonária dos Contabilistas tinha afirmado, ao programa Conversa Capital, da RTP Antena 1 e do Jornal de Negócios, que o processo de reembolsos do IRS praticamente parou e que havia milhares de declarações por liquidar.

De acordo como Ministério das Finanças, até ao dia 3 de junho foram liquidadas mais de 3,2 milhões de declarações das quais 1.948.160 com reembolso (mais 209 mil do que na mesma data de 2025) e pagos 1.814.589 reembolsos com um montante global superior a 1,7 mil milhões de euros, quando em 4 de junho de 2025 haviam sido pagos 1.608.797 reembolsos.

O Governo diz ainda que “os prazos médios de reembolsos são inferiores ao do ano passado, situando-se o prazo médio de reembolso do IRS automático atualmente em 11,6 dias (na mesma altura do ano passado este prazo estava em cerca de 13 dias).

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