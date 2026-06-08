Economia
Finanças garantem que reembolsos do IRS decorrem com toda a normalidade
Questionado pela RTP, o Ministério das Finanças assegura que a liquidação das declarações de IRS e os processamentos dos reembolsos do IRS estão a decorrer com toda a normalidade.
A Bastonária dos Contabilistas tinha afirmado, ao programa Conversa Capital, da RTP Antena 1 e do Jornal de Negócios, que o processo de reembolsos do IRS praticamente parou e que havia milhares de declarações por liquidar.
De acordo como Ministério das Finanças, até ao dia 3 de junho foram liquidadas mais de 3,2 milhões de declarações das quais 1.948.160 com reembolso (mais 209 mil do que na mesma data de 2025) e pagos 1.814.589 reembolsos com um montante global superior a 1,7 mil milhões de euros, quando em 4 de junho de 2025 haviam sido pagos 1.608.797 reembolsos.
O Governo diz ainda que “os prazos médios de reembolsos são inferiores ao do ano passado, situando-se o prazo médio de reembolso do IRS automático atualmente em 11,6 dias (na mesma altura do ano passado este prazo estava em cerca de 13 dias).
De acordo como Ministério das Finanças, até ao dia 3 de junho foram liquidadas mais de 3,2 milhões de declarações das quais 1.948.160 com reembolso (mais 209 mil do que na mesma data de 2025) e pagos 1.814.589 reembolsos com um montante global superior a 1,7 mil milhões de euros, quando em 4 de junho de 2025 haviam sido pagos 1.608.797 reembolsos.
O Governo diz ainda que “os prazos médios de reembolsos são inferiores ao do ano passado, situando-se o prazo médio de reembolso do IRS automático atualmente em 11,6 dias (na mesma altura do ano passado este prazo estava em cerca de 13 dias).