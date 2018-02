Finanças prolongam até esta sexta-feira prazo para validar faturas e entregar IVA

RTP16 Fev, 2018, 06:53 / atualizado em 16 Fev, 2018, 06:53 | Economia

A mensagem foi colocada no portal das Finanças depois de se terem registado diversos problemas ao longo da noite de quinta-feira, o último dia do prazo, para aceder aos portais e conseguir efetuar as operações, como foi constatado por queixas enviadas à redação.

"Informa-se que foram prorrogados até sexta-feira, dia 16 de fevereiro, os prazos para entrega da declaração periódica de IVA relativa ao 4.º trimestre de 2017, comunicação e classificação das faturas e comunicação do agregado familiar", refere a mensagem divulgada pelas Finanças no seu portal.

Durante a última noite constatou-se que o portal do e-fatura, bem como o portal das Finanças, estiveram em baixa grande parte da noite, o que levou várias pessoas a reclamarem da situação também nas redes sociais.

O prazo para os contribuintes validarem e confirmarem as faturas de 2017 no portal e-fatura, que vão servir de base às deduções em IRS referentes ao ano passado, terminava na quinta-feira.

Também terminava também o prazo para os sujeitos passivos confirmarem ou alterarem os dados sobre a composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes, nomeadamente informação sobre residência alternada de dependentes em guarda conjunta estabelecida em acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, para que a AT disponibilize o IRS Automático ou pré-preencha o "modelo 3" com estes elementos pessoais atualizados.

Era também o último dia para a entrega do IVA relativo ao quarto trimestre de 2017.