Financeiro Trader não está habilitada para exercer intermediação financeira

A entidade Financeiro Trader, "detentora do website www.finaceirotrader.com/, não está habilitada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto no artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários, ou qualquer outra sujeita à supervisão da entidade reguladora", esclarece a CMVM em comunicado.

O supervisor adverte também que a referida entidade "não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".

Para assegurar que uma entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada em Portugal a exercer atividade, a CMVM afirma que devem ser consultadas as listas das entidades habilitadas junto do supervisor.

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a Financeiro Trader, poderão contactar a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).