Financiamento do Banco Europeu de Investimento a Portugal atinge valor recorde de 5,3 milhões de euros em 2021

O vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) defendeu a necessidade de estabilidade fiscal no país. Em entrevista à RTP, Ricardo Mourinho Félix também explicou como funciona o financiamento do BEI às PME.