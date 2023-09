Financiamento do Estado negativo em 5.700 milhões de euros até julho

De acordo com o BdP, "as administrações públicas financiaram os bancos em 10.800 milhões de euros, sobretudo através do aumento de depósitos, e financiaram o exterior em 5.100 milhões de euros, principalmente por via de títulos".

Em contrapartida, "os outros setores residentes, com destaque para as famílias, financiaram as administrações públicas em 10.200 milhões de euros, sobretudo através da aquisição de certificados de aforro".

Um financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas foram superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia.

Uma análise por instrumento mostra que o financiamento através de emissões líquidas de títulos e de empréstimos deduzidos de depósitos foi negativo em 4.300 milhões de euros e em 1.400 milhões de euros, respetivamente.

O BdP atualiza os dados sobre o financiamento das administrações públicas em 24 de outubro.