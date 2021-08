Financiamento do Estado subiu para 9.700 ME no primeiro semestre

Segundo os dados do BdP, desde o início do ano as administrações públicas financiaram-se junto de bancos residentes em 10.00 milhões de euros e junto do exterior em 2.100 milhões de euros.

Em contrapartida, o financiamento das administrações públicas junto de outros residentes foi negativo em 2.400 milhões de euros.

O financiamento através de títulos foi de 4.300 milhões de euros e através de empréstimos líquidos de depósitos somou 5.400 milhões de euros.

O financiamento das administrações públicas é uma estatística mensal que mede as necessidades de financiamento líquidas do setor, isto é, as variações de passivos em títulos e empréstimos deduzidos da variação dos ativos em depósitos e títulos de dívida.

Sendo um indicador apresentado como uma variação acumulada desde o início de cada ano, um valor negativo significa que, em termos líquidos, no período em questão, as administrações públicas amortizaram dívida ou, em alternativa, aumentaram as suas aplicações em ativos financeiros.

O BdP atualiza as estatísticas relativas ao financiamento das administrações públicas em 21 de setembro.