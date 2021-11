Finerge compra à EDF Renováveis participação em sete parques eólicos em Portugal

Num comunicado hoje divulgado, a Finerge refere que alcançou um acordo com a EDF Renováveis em Portugal para a aquisição de 30% de quatro parques eólicos no Vale do Minho (Ventominho, Cerveirenses, Arga e Espiga), passando a deter 80% destes ativos, e de 50% de três parques eólicos em Aveiro e Viseu (Arada, Montemuro e Cabreira).

Questionada pela Lusa, a empresa escusou-se a divulgar o montante investido nestas aquisições.

Os ativos em questão são os parques eólicos de Ventominho (263 MW), Espiga (6MW), Arga (40,7 MW), Cerveirenses (10 MW), Arada (133 MW), Montemuro (12 MW) e Cabreira (42 MW), cujos fornecedores tecnológicos são a Enercon e a Vestas.

No documento, a Finerge diz que esta operação "complementa a sua carteira de ativos, diversificando-a em termos de recursos eólicos" e que pretende continuar com a "estratégia definida de crescer quer por via de aquisições, quer por via de construção própria".

Fundada em 1996, quando começou a desenvolver atividades de cogeração elétrica em Portugal, a Finerge é atualmente uma das maiores produtoras de energia renovável no país e a sexta maior operadora eólica da Península Ibérica.

A empresa emprega, direta e indiretamente, cerca de 200 colaboradores e opera nos vários níveis da cadeia de valor, desde a fase de conceção e desenvolvimento de projeto, passando pela construção até à exploração de centrais.