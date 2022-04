Finerge vence lotes de Paradela, Salamonde e Tabuaço no leilão solar flutuante

"A Finerge acaba de vencer três lotes no leilão do solar flutuante em Portugal, que decorreu a 04 de abril de 2022", indicou, em comunicado.

Segundo a empresa, os lotes cinco, seis e sete correspondem, respetivamente, às albufeiras de Paradela (13 megawatts -MW), Salamonde (8 MW) e Vilar-Tabuaço (17 MW).

A empresa precisou ainda que o lote do Tabuaço foi o mais disputado, com 24 rondas, e o último a ficar concluído.

"Esta é a primeira vez que a Finerge garante algum lote num leilão de solar, na terceira participação que faz. Esta conquista reflete a nossa aposta na área do desenvolvimento e inovação, para a qual criámos um departamento autónomo em 2020, focado na inovação e tecnologia, nomeadamente na área de armazenamento e solar flutuante", afirmou, em comunicado, o presidente executivo da Finerge, Pedro Norton.

A Endesa também anunciou hoje ter ganho o direito de ligação dos 42 MW leiloados na barragem do Alto Rabagão, Montalegre, para a instalação de um projeto de energia solar fotovoltaica flutuante com investimento de 115 milhões de euros.

Já a EDP, através da subsidiária EDP Renováveis, obteve o direito de ligação à rede de eletricidade para uma capacidade de 70 MVA (MegavoltAmpere) no Alqueva, no leilão de solar flutuante em Portugal.

O Governo decidiu leiloar a exploração de 263 MW de energia solar em sete barragens do país, dos quais 100 MW em Alqueva.

Segundo um despacho, na região hidrográfica do Tejo, serão leiloados, 50 MW em Castelo de Bode e 33 MW no Cabril, e na região Norte serão leiloados 42 MW no Alto Rabagão, 17 MW em Vilar-Tabuaço, 13 MW em Paradela e 8 MW em Salamonde.

A Lusa contactou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática e a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), entidade que promove o concurso, mas não obteve resposta sobre os vencedores, ficando ainda por conhecer os vencedores de mais dois lotes.