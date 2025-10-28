Fintxpert sem habilitação para atividades de intermediação financeira - CMVM

"A CMVM alerta para o facto de a entidade Fintxpert (www.fint-xpert.com) não estar habilitada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal", indicou, em comunicado.

De acordo com o regulador do mercado, esta entidade também não está habilitada a realizar publicidade ou prospeção de clientes para a celebração de contratos de intermediação financeira.

A lista de empresas autorizadas a prestar estes serviços está disponível no `site` da CMVM.

As pessoas e entidades que estabeleceram relações comerciais com a Fintxpert podem contactar a CMVM, através do número 800205339 ou do `e-mail` cmvm@cmvm.pt.