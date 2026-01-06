Firmino Pereira nomeado vice-presidente da Câmara de Gaia

"É com espírito de missão que encaro a minha designação como vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. O meu foco de compromisso com os gaienses é simplesmente aumentado devido a esta nova função", afirmou o autarca numa declaração escrita enviada à Lusa.

O vereador com os pelouros dos equipamentos e espaço públicos, iluminação do espaço público, educação e proteção civil regressa agora ao cargo que já tinha ocupado entre 2011 e 2013, sob a liderança de Luís Filipe Menezes em Gaia antes deste sair por limitação de mandatos.

Firmino Pereira acompanha Menezes desde a sua primeira eleição como presidente da Câmara de Gaia, em 1997.

"Tenho para mim continuar a mesma conduta na Câmara Municipal para com o presidente Luís Filipe Menezes, um dever de lealdade e a relação política fica agora ainda fortalecida", destacou.

Firmino Pereira diz encarar "este desafio com orgulho" e garante que tudo fará "no exercício deste cargo para motivar os gaienses que Gaia pode e deve ser uma referência nacional com padrões de desenvolvimento que assegurem um elevado nível de qualidade de vida".

Em 23 de dezembro, o até então vice-presidente da Câmara de Gaia, Álvaro Santos, anunciou numa publicação na rede social LinkedIn a sua saída do cargo para concorrer à presidência da CCDR-N.

"Hoje despeço-me, de forma antecipada, das funções que exerci como vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, após um período necessariamente breve, de cerca de dois meses", escreveu na publicação.

De acordo com o próprio, "a decisão de cessar funções neste momento prende-se com a aceitação de um novo desafio público: a presidência da CCDR-Norte".

As eleições para a liderança das CCDR estão marcadas para segunda-feira e Álvaro Santos -- cuja candidatura é proposta por PSD e PS - terá como adversário o atual presidente da CCDR-N, António Cunha.

Os presidentes das CCDR são eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais de autarcas das respetivas regiões, constituídos pelos presidentes de câmara, presidentes das assembleias municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

Os vice-presidentes, um por cada região, são eleitos por um colégio eleitoral constituído pelos presidentes das câmaras municipais.