Firmo compra negócio da Staples em Portugal

"Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, de 08 de maio, torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 2021-03-31, uma notificação de uma operação de concentração de empresas apresentada ao abrigo do disposto no artigo 37.º do referido diploma", lê-se no comunicado do regulador.

A operação de concentração em causa, explicita a AdC, consiste na aquisição, pela Firmo, Papéis e Papelarias, do "controlo exclusivo" da Staples Portugal - Equipamento de Escritório S.A. e da Staples Delivery S.A., denominadas em conjunto por "Staples".

Enquanto a Firmo opera no setor do material de escritório, produzindo e comercializando material de papelaria e de escritório, a Staples opera no setor do material de escritório, incluindo material informático e mobiliário de escritório.

Esta empresa, no entanto, presta também serviços de reparação de equipamentos de telecomunicações e de informática e serviços de cópia e impressão.

A Staples possui atualmente 34 lojas no território nacional.