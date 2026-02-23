Fisco alerta para mensagens fraudulentas e pede a contribuintes que as ignorem

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão e receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, nas quais é pedido que se carregue em `links` que são fornecidos", lê-se num alerta hoje divulgado.

O objetivo passa por convencer os destinatários a aceder a páginas maliciosas e ou a efetuar pagamentos indevidos.

O fisco sublinhou que estas mensagens são fraudulentas e que devem ser ignoradas.

"Em caso algum deverá efetuar essas operações", insistiu.