Fisco avisa contribuintes para `emails` falsos sobre pagamento de reembolsos

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em `links` que são fornecidos", refere o aviso publicado no Portal das Finanças.

Como habitualmente nestas situações, a AT partilha exemplos dessas mensagens falsas, nomeadamente uma em que o "Estimado cliente" é avisado de que "tem direito a um reembolso de 250,20 euros".

Noutra destas mensagens falsas, o "Caro contribuinte" é informado de "que a sua Declaração de IRS, entregue a 10-04-2024 foi considerada inválida", e numa outra o "Caro Luís" é avisado de que "devido a uma alteração" a AT lhe "recalculou os impostos" e que lhe serão "devolvidos 48,84 euros devido ao pagamento a mais".

Todas estas mensagens incluem um `link` falso, com indicação para o contribuinte lhe aceder. E é precisamente este o passo que a AT sublinha que não deve ser feito em qualquer circunstância.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos `links` sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação", salienta a AT.

Desde o início deste ano, esta é já a quinta vez que a AT alerta para a existência de mensagens fraudulentas.