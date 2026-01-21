Fisco exigiu 62 ME de IMI de barragens mas concessionárias só pagaram 3%

A diretora da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Helena Borges, falava no parlamento na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública de Orçamento (COFAP), onde fez um ponto de situação sobre a liquidação de impostos relativos às barragens.Helena Borges referiu que a AT fez ou está em processo de avaliação de 400 aproveitamentos hidroelétricos (barragens) e dos que já foram avaliados e inscritos, foram liquidados -- exigida a cobrança às empresas -- cerca de 62 milhões de euros relativos aos anos fiscais de 2019 a 2015."Desses 62 milhões de euros, estão pagos dois milhões de euros, o que significa aproximadamente 3% da receita liquidada", disse, esclarecendo que "a parte restante está a ser objeto de discussão em tribunal" e "não se traduziu ainda em cobranças, não obstante esse extenso trabalho que se desenvolveu na Autoridade Tributária ao longo destes anos".Em resposta a críticas do Chega, Helena Borges disse que "a AT nunca se comportou à margem das orientações que tem da sua tutela" e reforçou que as obrigações do fisco "são cumprir a lei" e as orientações da tutela (dos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais).Os primeiros minutos da audição ficaram marcados por críticas do Chega à atuação de Helena Borges relativamente à forma como nos últimos anos o fisco agiu relativamente à cobrança do IMI das barragens. O deputado Eduardo Teixeira perguntou a Borges se sente condições para continuar a ser diretora da AT, afirmando que o Chega "pensa que não tem".A dirigente máxima do fisco afirmou que o deputado disse um "conjunto alargado de inverdades" sobre o trabalho do fisco e factos que "não têm aderência à realidade", e disse que não estava no parlamento para ser julgada, mas sim para prestar esclarecimentos.Em relação às condições para liderar o fisco, respondeu que "essa decisão é dos ministros das Finanças", afirmou que o seu lugar esteve e está sempre à disposição e destacou que "a AT tem alcançado todos os seus objetivos".