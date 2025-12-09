Fitch prevê que crescimento económico de Macau desacelere para 4% em 2026

Num relatório divulgado hoje, a instituição disse acreditar que o Produto Interno Bruto (PIB) da região semiautónoma chinesa irá crescer 4,6%, uma revisão em baixa da previsão de 6,9% feita em março.

De acordo com dados oficiais, o PIB de Macau aumentou 8,8% em 2024, sobretudo devido ao benefício económico das apostas feitas por visitantes nos casinos da cidade, que aumentou 21,8%.

Nos primeiros 11 meses de 2025, o setor do jogo registou receitas de 226,5 mil milhões de patacas (24,3 mil milhões de euros), mais 8,6% do que no mesmo período do ano passado.

A Fitch prevê que os casinos de Macau fechem o ano com as receitas a atingirem cerca de 88% do nível registado em 2019, antes da crise económica causada pela pandemia de covid-19.

"Esperamos que o turismo de jogo continue a impulsionar o crescimento económico, embora a um ritmo mais lento, porque as condições económicas mais fracas da China continental pesarão cada vez mais sobre os turistas chineses", alertou a agência.

Ainda assim, a Fitch acredita que a cautela dos visitantes será "compensada em parte por políticas de vistos favoráveis, investimentos contínuos em setores não relacionados com o jogo e melhorias nas infraestruturas turísticas".

A instituição sublinhou que as Linhas de Ação Governativa de Macau para 2026, apresentadas em novembro, destacaram a diversificação da economia e o "reforço da cooperação" para desenvolver a vizinha zona especial de Hengqin (ilha da Montanha).

A Fitch diz que, graças aos impostos sobre os casinos, Macau continuará a ter um excedente orçamental em 2026 e sublinhou que a reserva financeira já chega para cobrir seis anos de despesas.

De acordo com dados oficiais, no final de setembro a reserva tinha ativos no valor de 658,7 mil milhões de patacas (71,37 mil milhões de euros), o nível mais elevado desde há mais de quatro anos.

Nos primeiros 10 meses de 2024, os impostos sobre os casinos de Macau representaram 83,3% do total das receitas públicas.

No mesmo relatório, a Fitch prevê que a economia da vizinha região semiautónoma chinesa de Hong Kong cresça 2,8% em 2026, abaixo da previsão de 3,1% para o atual ano, apesar da retoma nos serviços financeiros.

A instituição prevê ainda que a economia da China continental cresça 4,1% em 2026, uma desaceleração face aos 4,8% estimados para este ano, devido à fraca procura interna e pressões deflacionárias.

Para Taiwan, a agência prevê um crescimento económico de 2,5% em 2026, depois de uma forte expansão de 6,1% este ano, impulsionada sobretudo pela elevada procura global por semicondutores usados em aplicações de inteligência artificial e novas tecnologias.