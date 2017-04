Fitch reafirma rating da REN

Lusa 20 Abr, 2017, 23:10 | Economia

A REN salientou em comunicado que a Fitch é a segunda agência de notação financeira mundial, depois da Moody`s ter emitido na semana passada uma avaliação no mesmo sentido, a manter quer o rating, quer a perspetiva, atribuída à REN após a recente compra da EDP Gás.

A notação do rating da REN continua assim um nível acima da avaliação da República portuguesa.

Com esta avaliação a REN mantêm-se como a empresa portuguesa com a melhor avaliação no conjunto das três maiores agências de rating mundiais, Fitch, Moody´s e Standard and Poor´s.

Na quinta-feira, a Moody´s manteve o `rating` de crédito da REN e da sua subsidiária REN Finance B.V. em `Baa3`, depois do acordo com a EDP para a compra da empresa EDP Gás por 532,4 milhões de euros.

A agência de notação financeira mantém ainda o `outlook` (perspetiva) estável.

No dia 07 de abril, a empresa liderada por Rodrigo Costa fechou acordo com a EDP para a compra da empresa de distribuição de gás natural por 532,4 milhões de euros.

A EDP Gás detém a segunda maior rede de distribuição de gás natural em Portugal, na região litoral norte de Portugal, abastecendo 29 concelhos dos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo, com uma rede de 4.460 quilómetros.

Para financiar este investimento, o Conselho de Administração da REN decidiu recorrer a linhas de crédito e a um aumento do capital social da REN por novas entradas em dinheiro, que terá um encaixe previsto de até 250 milhões de euros.

A Moody`s também manteve o `rating` de crédito da EDP em `Baa3`, prevendo que a venda da EDP Gás tenha um impacto financeiro "neutro" na empresa.