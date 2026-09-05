Fitch sobe rating de Portugal de A para A+

"A Fitch Ratings reviu em alta os 'ratings' de incumprimento de longo prazo (IDR) de Portugal, de 'A' para 'A+'. A perspetiva mantém-se estável", adiantou a agência, numa nota divulgada no seu 'site'.







A decisão é justificada pelo reforço das finanças públicas, pela trajetória de descida da dívida e pelos resultados orçamentais mais sólidos. Isto se compararmos com países com notações semelhantes.





"A subida reflete o reforço das finanças públicas de Portugal, incluindo uma trajetória projetada de redução da dívida pública e saldos orçamentais consideravelmente mais fortes do que os dos seus pares, sustentados por um forte compromisso político com a prudência orçamental", indicou, na mesma nota.



Segundo a agência, os ‘ratings' de Portugal são "sustentados por indicadores de governação superiores à mediana da categoria ‘A', com as suas «forças institucionais alicerçadas na sua integração na União Europeia e zona euro".





A Fitch estima que o «rácio da dívida continuará a diminuir», prevendo que a dívida das administrações públicas diminua para 87,0% do PIB em 2026, face a 89,7% em 2025, e para 82,9% em 2028, «apoiada pela manutenção de excedentes primários e por um crescimento nominal moderado».



Por outro lado, a Fitch prevê que "o excedente das administrações públicas diminua para 0,1% do PIB em 2026, face a 0,7% em 2025".



A agência estima, por outro lado, "um défice médio de cerca de 0,4% do PIB em 2027-2028", bem como "um crescimento do PIB de 2,1% em 2026, após 1,9% em 2025".







Em comunicado, o ministro das Finanças diz que "esta subida é mais uma vitória de Portugal. Em particular, quando acontece num contexto geopolítico e económico marcado por incerteza e instabilidade.