Fitch sobe `rating` de Portugal para `A+` com perspetiva estável

"A Fitch Ratings reviu em alta os `ratings` de incumprimento de longo prazo (IDR) de Portugal, de `A` para `A+`. A perspetiva mantém-se estável", adiantou.

"A subida reflete o reforço das finanças públicas de Portugal, incluindo uma trajetória projetada de redução da dívida pública e saldos orçamentais consideravelmente mais fortes do que os dos seus pares, sustentados por um forte compromisso político com a prudência orçamental", indicou, na mesma nota.