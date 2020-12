Flexdeal conclui oferta sobre Raize e compra 19% do capital da empresa

Numa sessão especial, Filipa Franco, `Head of Listing`, da Euronext Lisbon revelou que a operação registou ordens de venda de 2.807.028 ações, que, depois de rateio, resultaram na compra de 950 mil títulos ou 19% do capital da Raize, que era o objetivo da oferta lançada pela Flexdeal.

A contrapartida foi de 0,90 euros por ação, pago em numerário, num total de cerca de 855 mil euros, segundo tinha sido estimado pela Flexdeal em outubro, e a oferta será liquidada a 31 de dezembro.

Durante a sessão, Alberto Amaral, presidente executivo e co-fundador da Flexdeal referiu que, tendo em conta o estatuto de sociedade de investimento para o fomento da economia (SIMFE) da Flexdeal, a "operação que hoje se concretiza com sucesso para todos é apenas mais um passo nesta estratégia e é um sinal positivo para o mercado de capitais, PME portuguesas e para as duas sociedades envolvidas".

Comentando a forte procura registada durante a oferta, Alberto Amaral indicou que "para a Flexdeal o desígnio nunca foi os 19%, o importante é que fosse acolhida de uma forma positiva apesar de [a oferta] não ser solicitada", garantindo que o intuito era "conseguir uma posição qualificada para ter uma ação mais efetiva naquilo que pode ser o desenho futuro desta sociedade".

Por sua vez, a presidente da Euronext Lisbon, Isabel Ucha, destacou que a "Flexdeal foi a primeira SIMFE cotada na Euronext", realçando que estas sociedades "são um instrumento jurídico interessante" que pode facilitar "acesso direto a empresas de pequena dimensão" a capitais que teriam dificuldade em aceder, por serem demasiado pequenas.

Na oferta, cujo anúncio preliminar foi lançado em 30 de outubro, "a Flexdeal ofereceu um prémio de quase 27% aos acionistas da Raize para ficar com 19% do capital" da empresa, lê-se no documento, que acrescentava que o preço é de 0,90 euros por "cada uma das 950 mil ações da Raize que a oferente pretende adquirir".

A Flexdeal recordou, na altura, que as ações da Raize "foram admitidas na bolsa de Lisboa em julho de 2018 depois de terem sido vendidas aos investidores a 2 euros cada. Este valor pressupõe um prémio de 11,11% face ao preço médio das ações no Euronext Access, nos últimos seis meses, que é de 0,81 euros por ação", detalhou a empresa na altura.

Tendo em conta o preço oferecido por ação, "o montante global da oferta é de 855.000,00 euros", referia o anúncio de lançamento da operação.

A Flexdeal tem uma capitalização bolsista de 17 milhões de euros, tendo sido admitida à negociação em dezembro de 2018 e é detida na sua maioria pela Método Garantido Participações, com 69,9%.

Por sua vez, a Raize conta com uma capitalização bolsista de cinco milhões de euros e é a primeira operadora de financiamento colaborativo registada na CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). Tem os fundadores como acionistas, mas a maioria do capital (48,9%) estava disperso, segundo informação hoje divulgada.