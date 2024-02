Flexdeal concretiza aquisição de 33,10% da Raize

Assim, as empresas "informam ter concretizado, nesta data" a aquisição "pela Flexdeal de participação qualificada direta de 33,10% do capital e dos direitos de voto da Raize".

A nota recorda que "o projeto de aquisição de participação qualificada tinha sido sujeito a comunicação prévia ao Banco de Portugal, que não se opôs".

Com a concretização desta operação, "a Flexdeal -- que já era a maior acionista da Raize desde a Oferta Pública de Aquisição (OPA), concluída em 30 de dezembro de 2020 -- passa a deter 1.655.049 ações representativas de 33,10% do capital social" da empresa de pagamentos.

A Raize informou ainda, na mesma nota, que, nesta data, "José Maria Antunes dos Santos Rego apresentou a sua declaração de renúncia ao cargo de presidente executivo do Conselho de Administração da Raize e também às funções de gerente que exerce noutras sociedades do grupo", e que António José Ribeiro da Silva Marques renunciou ao cargo de vogal do Conselho de Administração da empresa.