FlyDubai encomendou 150 aviões Airbus A321

Os responsáveis não divulgaram o preço da encomenda das aeronaves A321, de médio curso.

A encomenda marca um novo momento para a FlyDubai, que anteriormente operava apenas com aviões Boeing 737 na sua frota.

A Etihad Airways, uma das duas companhias aéreas nacionais dos Emirados Árabes Unidos, tinha já encomendado 16 Airbus, como parte dos seus esforços de expansão, à medida que a sua situação económica vai melhorando.

A encomenda inclui seis A330-900, sete A350-1000 e três cargueiros A350F, revelaram as empresas numa conferência de imprensa, sem revelar o custo do negócio.

A Etihad obteve um lucro recorde de 476 milhões de euros (410,5 milhões de euros) em 2024, parte de uma recuperação financeira para a companhia aérea sediada em Abu Dhabi.

Embora ainda seja um lucro modesto em comparação com os lucros recordes da rival Emirates, de 5,2 mil milhões de dólares (4,49 mil milhões de euros) no último ano fiscal, representa uma importante reviravolta para a Etihad.

Os governantes de Abu Dhabi lançaram a Etihad em 2003, rivalizando com a Emirates, que possui uma frota maior e uma extensa rede.

A Etihad enfrentou dificuldades com o seu plano de negócios e adotou medidas de redução de custos mesmo antes da pandemia do covid-19.

Desde 2016, a Etihad perdeu cerca de 6 mil milhões de dólares (5,18 mil milhões de euros), devido à aquisição agressiva de participações em companhias aéreas da Europa à Ásia para competir com a Emirates e a Qatar Airways.

Na segunda-feira, a Emirates encomendou 65 aeronaves Boeing 777-9, avaliadas em 38 mil milhões de dólares (32,7 mil milhões de euros) a preços de tabela.

O presidente da Emirates, Tim Clark, reconheceu aos jornalistas os atrasos que têm afetado a Boeing na entrega do 777-9, no entanto disse acreditar que a dimensão da compra da companhia aérea poderá fazer com que até mesmo a Casa Branca tome conhecimento e pressione a fabricante para concluir a aeronave.

Clark também reconheceu que a Emirates e a FlyDubai poderão expandir rapidamente as suas rotas com novas aeronaves, assim que o emirado expandir o Aeroporto Internacional Al Maktoum.

O Dubai tem um projeto de 35 mil milhões de dólares (30,1 mil milhões de euros) para expandir o aeroporto para cinco pistas paralelas e 400 portas de embarque, que deverá ser concluído na próxima década.