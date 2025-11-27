FMI dá mais sete milhões de euros de financiamento à economia do país do leste europeu

"O acordo inclui uma série de políticas fiscais e monetárias para alavancar a estabilidade macroeconómica, restaurar a sustentabilidade do défice e a viabilidade em termos externos, combater a corrupção e melhora a `governança`",lê-se em comunicado do FMI.

A instituição financeira sediada em Washington defende que a Ucrânia vai precisar de 136,5 mil milhões de dólares (perto de 118 mil milhões de euros), entre 2026 e 2029, para cobrir suas necessidades financeiras.

Desde o início da invasão militar agressiva russa, em 24 de fevereiro de 2024, aquele país europeu tem estado dependente das ajudas externas para salários e pensões do setor público, sustento do esforço de guerra e manutenção da viabilidade do próprio estado.

"Este programa vai ajudar a financiar despesas essenciais, a manter a estabilidade macroeconómica e a facilitar ajuda externa adicional - um apoio que será vital para a Ucrânia nos próximos anos", disse Sviridenko na sua página oficial da plataforma digital X.

A chefe do governo ucraniano acrescentou que o acordo firmado com os representantes do FMI ainda vai ser ratificado pelo Conselho Executivo daquela instituição.

Sviridenko frisou ainda que a nova injeção de fundos está condicionada à aprovação ou não pelo parlamento ucraniano do orçamento do estado para 2026, de acordo com as condições macroeconómicas impostas pelo FMI.

Segundo a Comunicação Social ucraniana, aquele país já recebeu 10,6 mil milhões de dólares (cerca de 9,1 mil milhões de euros) do FMI através de outro programa cujo termo está previsto para 2027 e segundo o qual a instituição internacional vai fornecer a Kiev um total de 15 mil milhões de dólares (perto de 13 milhões de euros)