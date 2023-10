FMI e GBM debatem ajuda aos mais pobres em Marraquexe

Nos encontros que decorrem ao longo de toda a semana, em Marraquexe, deverão estar em discussão questões como a repartição de quotas, de forma a favorecer os países com menos recursos, o que aumentaria a sua possibilidade de obterem empréstimos junto do BM e do FMI.



A reunião do FMI-GBM em Marraquexe é a segunda do género em África desde 1973, quando as duas organizações se reuniram no Quénia.



O FMI destacou a reunião em Marrocos como um momento importante para analisar como as economias mundiais estão a recuperar dos impactos da pandemia de covid-19, a invasão russa da Ucrânia ou o aumento do custo de vida.