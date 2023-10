FMI prevê desaceleração do crescimento económico mundial para 3% este ano

Na atualização das projeções económicas mundiais, divulgadas hoje no âmbito das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, este ano em Marraquexe (Marrocos), a instituição liderada por Kristalina Georgieva destaca a acentuada divergência entre as economias mundiais.

O FMI prevê que o crescimento global desacelere de 3,5% em 2022 para 3% em 2023 e 2,9% em 2024, abaixo da média histórica (2000-19) de 3,8%, com a previsão para 2024 a cair 0,1 ponto percentual (pp.) face ao relatório de julho.

"Apesar da resiliência económica no início deste ano, com uma recuperação na reabertura e progressos na redução da inflação desde os picos do ano passado, é demasiado cedo para sentir conforto", refere a instituição.