FMI prevê excedente de 0,2% este ano e saldo nulo em 2026

Segundo o Fiscal Monitor divulgado hoje, o FMI estima que Portugal vai alcançar um excedente de 0,2% este ano e um saldo de 0,0% em 2026, enquanto o Governo prevê, na proposta de Orçamento do Estado para 2026, excedentes de 0,3% e 0,1%, respetivamente.

A entidade é a exceção entre as instituições que seguem a economia portuguesa, sendo que, segundo as previsões mais recentes, a Comissão Europeia, o Banco de Portugal, a OCDE e o Conselho de Finanças Públicas apontam todos para um défice em 2026, nomeadamente devido ao impacto dos empréstimos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência.

No entanto, o FMI tem previsões até ao final da década, num cenário de políticas invariantes, e projeta saldos orçamentais negativos desde 2027 até 2030: --0,2% em 2027, --0,5% em 2028, --0,7% em 2029 e --0,9% em 2030.

A instituição explica que "as projeções para o ano corrente baseiam-se no orçamento aprovado pelas autoridades, ajustado para refletir a previsão macroeconómica da equipa do FMI".

Já "as projeções posteriores baseiam-se na premissa de políticas invariantes", sendo que "as projeções para 2025 refletem as informações disponíveis na proposta orçamental de 2025".

O FMI tem também previsões para a dívida pública, estimando que o rácio vai cair para 90,9% em 2025 e 86,9% em 2026. No OE2026, o executivo estima a redução do rácio da dívida pública para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.