FMI recomenda atualização dos valores base para cálculo da inflação em Cabo Verde

"As ponderações atuais do IPC baseiam-se em dados de despesas recolhidos durante o inquérito aos agregados familiares em 2015", lê-se no relatório, referindo que estes dados estão ultrapassados e "é urgente atualizá-los".

Uma nova recolha de dados arrancou em janeiro e deverá terminar em dezembro, sendo que a informação "será usada para atualizar o IPC", acrescenta o documento.

Esta e outras recomendações fazem parte do relatório de uma assistência técnica prestada pelo FMI há quatro meses, junto do INE, dedicada a melhorar e atualizar o IPC.

"Os métodos utilizados para compilar o IPC de Cabo Verde refletem, em grande medida, as normas e boas práticas internacionais, no entanto, há margem para melhorias", refere o fundo.

Entre outras notas, sugere-se que o INECV use a inflação homóloga a 12 meses como índice principal ao divulgar a evolução da inflação, para refletir as variações de forma mais rigorosa, em vez da média móvel de 12 meses, utilizada atualmente como indicador de destaque.

A inflação homóloga em Cabo Verde foi de 2% em outubro, uma tendência de desaceleração que se estende desde julho de 2022.