FMI revê em alta crescimento do PIB português para 2,1% este ano e 1,9% em 2027

Apesar de as perspetivas serem melhores do que as divulgadas em junho, no relatório relativo ao Artigo IV, continuam a ser inferiores às do executivo, que segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2027 prevê um crescimento da economia de 2,3% este ano e de 2,1% no próximo.

As previsões do FMI foram revistas de um crescimento de 1,7% em 2026, estimado em junho, para 2,1%, enquanto para 2027 passaram de 1,6% para 1,9%.

Quanto à inflação em Portugal, a instituição estima que esta irá acelerar para 3,2% este ano, abrandando depois para 3% em 2027.

Já o Governo antecipa uma taxa de inflação média, medida pelo IHPC (Índice Harmonizado de Preços no Consumidor), de 2,9% este ano, que deverá diminuir para 2,3% em 2027.

Para o desemprego, o FMI aponta que a taxa irá recuar de 6% para 5,9%, tanto este ano como no próximo.