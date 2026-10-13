FMI revê em alta crescimento económico de Hong Kong e mantém previsão para Macau

De acordo com o World Economic Outlook, o FMI acredita que o produto interno bruto (PIB) de Hong Kong vai aumentar 3,8% em 2026, mais 1,2 pontos percentuais do que a anterior previsão para o território (2,4%), feita em maio.

Também em maio, no âmbito da missão anual do FMI a Hong Kong, a instituição tinha previsto que a economia local iria continuar a crescer à mesma velocidade (mais 2,4%) em 2027. Mas o documento de hoje revê em alta a previsão para o próximo ano, para 2,8%.

O PIB da antiga colónia britânica subiu 3,6% em 2025 e aumentou 5,1% na primeira metade deste ano, de acordo com dados oficiais.

No que toca a Macau, o relatório mantém a previsão - feita no final de julho, após uma missão anual do FMI à região - para um crescimento de 3,3% da economia da região em 2026. No próximo ano, o PIB deverá subir 3,1%, acrescentou a instituição.

A economia de Macau cresceu 4,7% em 2025 e 2,7% na primeira metade deste ano, de acordo com dados oficiais.

No mesmo documento, o FMI reviu ligeiramente em baixa as previsões de crescimento da China para 2026 e 2027, devido à fraqueza da procura interna e à subida dos preços da energia, apesar da resistência das exportações.

Nas previsões atualizadas, a instituição antecipa agora um crescimento de 4,5% para a economia chinesa este ano, menos 0,1 pontos percentuais do que na estimativa anterior, seguido de um abrandamento para 4% em 2027, também uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais.

O World Economic Outlook do FMI prevê que a economia mundial vai crescer 3,1% em 2026 e 3,4% em 2027.

A previsão para este ano está inalterada em relação a abril, mas foi revista em alta em 0,1 pontos percentuais face à atualização de julho. Já a estimativa para 2027 foi revista em alta em 0,2 pontos percentuais face a abril mas manteve-se igual a julho.

Ainda assim, a instituição ressalva que este desempenho esconde "grandes movimentos compensatórios entre países e uma maior concentração do crescimento global".

Segundo os dados do FMI, 32 economias correspondem agora a 95% do crescimento global, em comparação com 54 economias em abril, ao passo que as revisões em baixa tornaram-se mais generalizadas, com cerca de 47% das economias a ver as suas projeções reduzidas.

"A economia global não está simplesmente a desacelerar ou acelerar, o crescimento está a ser realocado entre os países conforme a exposição de cada um ao choque de oferta decorrente da guerra e à força da procura relacionada com a Inteligência Artificial", lê-se no relatório.