FMI revê em baixa crescimento do PIB português para 2% este ano

Segundo o World Economic Outlook (WEO) do FMI, hoje publicado, as projeções para 2025 apontam para um crescimento de 2%, abaixo do estimado em outubro, de 2,3%.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2025, o executivo estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% em 2025.

Para 2026, o FMI prevê um crescimento de 1,7% do PIB nacional.

O FMI apresenta ainda projeções para a inflação, com os preços ao consumidor a caírem para 1,9% em 2025 e acelerarem para 2,1% em 2026.

Já o desemprego mantém-se em níveis semelhantes, segundo o FMI, apontando uma taxa de 6,4% este ano e de 6,3% em 2026.

Ainda assim, a economia nacional mantém um crescimento acima do previsto para a zona euro, este ano, de 0,8%, com o FMI a estimar que a Alemanha fique estagnada, em 0%.

No WEO, o FMI deu conta de um choque "negativo" devido à guerra comercial gerada pelas tarifas do Presidente dos EUA e apontou a "incerteza" neste momento, no panorama económico mundial.