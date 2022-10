"FMI tem de falar menos besteira", diz ministro da Economia do Brasil

"Há seis meses estava todo mundo dizendo que os brasileiros estão passando fome. Aí o FMI diz que o gasto podia ser menor. Isso que eu falo: o FMI tem que falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus", afirmou Paulo Guedes, citado na imprensa local, em Washington,

"Enquanto eles estão puxando a nossa orelha, o Brasil está crescendo mais, a inflação está mais baixa. Não acredito que o FMI esteja de má vontade com o Brasil, acho que é erro técnico mesmo", acrescentou Paulo Guedes, que irá participar nas reuniões do FMI e do Banco Mundial.

Na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) indicou que estima que o custo fiscal do auxílio emergencial das autoridades brasileiras entre 2020 e 2021, devido à pandemia, chegou a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, uma valor que na opinião da instituição foi demasiado elevado já que com um custo menor os resultados teriam sido os mesmos.

Ainda na terça-feira, o FMI estimou que o PIB brasileiro em 2022 deverá crescer 2,8% este ano, uma subida de 1,1 ponto percentual em relação à estimativa feita em julho.