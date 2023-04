Fnac Darty acorda compra da operação da MediaMarkt em Portugal

A transação está agendada para este verão, mas fica ainda dependente da aprovação da Autoridade da Concorrência.

Numa nota enviada às redações, o CEO do grupo francês, Enrique Martinez, sublinha que a aquisição permitirá “à FNAC aumentar a sua dimensão em Portugal, um mercado dinâmico e relevante para o grupo, sendo esta uma oportunidade para alcançar uma forte posição de mercado, assim como replicar o modelo de eficiência e complementaridade já demonstrado pela fusão entre a FNAC e a Darty em França, em 2018".





A FNAC – refere o comunicado – pretende com esta aquisição “reforçar a sua trajetória de crescimento, consolidando a sua posição de liderança em Portugal e aproveitando a oportunidade para acelerar o crescimento nos mercados onde já atua, bem como diversificar e expandir para as categorias de grandes e pequenos eletrodomésticos, no intuito de fortalecer a sua oferta de serviços e melhorar a sua eficiência global”.